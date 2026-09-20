İstanbul’da bugün gerçekleştirilen bisiklet yarışı ve koşu etkinlikleri ulaşımda bazı değişikliklere neden oldu. Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde belirlenen yollar, etkinliklerin güvenli şekilde tamamlanabilmesi amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.

KAPATILAN GÜZERGÂHLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı yollar saat 06.00’dan itibaren etkinliklerin sona ermesine kadar araç geçişine kapalı olacak.

Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve TEM bağlantılarını kullanacak sürücülerin güzergâhlarını buna göre planlamaları istendi.

TEM Güney Maslak ayrımından başlayarak FSM Köprüsü üzerinden TEM Güney Çamlık ayrımına kadar uzanan TEM Güney yolu ile bu güzergâha bağlantı sağlayan yollar da ulaşıma kapatıldı.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

Emniyet Müdürlüğü, ulaşımda aksama yaşamamaları için sürücülerin alternatif yolları tercih etmelerini önerdi.

Bu kapsamda Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü başta olmak üzere alternatif güzergâhların kullanılması istendi.