İstanbul’da yarın (13 Eylül 2026) düzenlenecek “Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu” nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, etkinlik kapsamında trafik düzenlemesi saat 10.00’dan organizasyonun tamamlanmasına kadar uygulanacak.

FATİH’TE HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

Fatih’te Galata Köprüsü, Sahil Kennedy Caddesi’nin Çatladıkapı ile Sirkeci ışıkları arasındaki bölümü, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürselpaşa, Kadir Has ve Yavedut caddelerinde araç geçişine izin verilmeyecek.

Sürücülerin alternatif olarak Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü), Millet ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı’nı kullanabileceği belirtildi.

BEYOĞLU’NDA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Beyoğlu’nda ise Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Tershane ve Necatibey caddeleri ile İnönü Caddesi’nin MKE Binası ile Şehitler Tepesi arasındaki kısmı trafiğe kapatılacak.

Bu bölgelerde ulaşım için Tarlabaşı Bulvarı, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri alternatif güzergâh olarak kullanılabilecek.

BEŞİKTAŞ’TA DA BAZI YOLLAR KAPALI

Beşiktaş’ta Dolmabahçe, Çırağan, Eski Yıldız ve Beşiktaş caddeleri ile Barbaros Bulvarı’nın Merkez Komutanlığı ışıkları ile olan bölümünde trafik akışı sağlanamayacak.

Bu güzergâhları kullanacak sürücüler ise Palanga, Asariye ve Portakal Yokuşu caddelerine yönlendirilecek.