İstanbul’un iki yakası, bugün düzenlenen spor etkinlikleri nedeniyle hareketli bir güne uyandı. Şehrin hem Avrupa hem de Anadolu yakasında gerçekleştirilen yol yarışı ve koşu organizasyonları sebebiyle Beşiktaş ve Ataşehir bölgelerinde ulaşım planlaması yeniden yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan geniş kapsamlı trafik tedbirleri doğrultusunda, sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda cadde, sokak ve bağlantı yolu araç trafiğine kapatılarak sporcuların kullanımına tahsis edildi.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ BÖLGELER KAPATILDI

Beşiktaş’taki yol yarışı kapsamında sahil hattı ve Boğaziçi hattındaki önemli geçiş noktaları ulaşıma kapatılan ilk yerler oldu. İnşirah Caddesi ile Hüsrev Gerede Sokak kesişiminden başlayan kısıtlamalar; Küçük Bebek Caddesi, Boğaziçi Üniversitesi Bebek Yokuşu, Muallim Naci Caddesi ve Sakıp Sabancı Caddesi gibi bölgenin ana arterlerine kadar uzandı. Ayrıca Aşiyan Yolu ve Baltalimanı Hisar Caddesi civarında da trafik akışı durdurularak güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Bu kısıtlamalar nedeniyle trafiğe çıkacak sürücüler için geniş bir alternatif güzergah listesi belirlendi. Yetkililer, kapalı yollara seçenek olarak Portakal Yokuşu, Dereboyu Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi ve Nispetiye Caddesi’nin kullanılabileceğini bildirdi. Ayrıca Kuruçeşme ve Arnavutköy hattındaki ara sokaklar ile Çırağan Caddesi, bölgedeki ulaşım yükünü hafifletmek adına açık tutulan yollar arasında yer alıyor.

ANADOLU YAKASI'NDA ATAŞEHİR'DE YOLLAR KAPALI

Anadolu Yakası'nda ise etkinliklerin merkezi Ataşehir oldu. Bölgede düzenlenen koşu organizasyonu çerçevesinde Ataşehir Bulvarı ve Fazılpaşa Sokak başta olmak üzere, parkur üzerinde bulunan tüm bağlantı yolları geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Emniyet birimleri, etkinlikler süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, mümkün mertebe toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kapatılan yolların, yarışların sona ermesiyle birlikte kontrollü olarak tekrar trafiğe açılması planlanıyor.