İstanbul’da günlerce süren sıcak ve nemli hava, kent genelinde bazı ilçelerde yerini yağmura bıraktı. Özellikle Kartal ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Yağmurun aniden başlamasıyla birlikte birçok kişi otobüs duraklarına sığınırken, bazıları ise ceketlerini şemsiye olarak kullanarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, meteoroloji uzmanları kısa süreli sağanak yağışlar için uyarılarda bulundu.
BEYLİKDÜZÜ’NDE KISA SÜRELİ SAĞANAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün cumartesi günü için yaptığı uyarıların ardından Beylikdüzü’nde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağmur aniden bastırdı. Bazı bölgelerde kısa süreli su birikintileri oluştu. Sağanak kısa sürede durdu.
Fatih'te de sağanak yağış etkili oldu.