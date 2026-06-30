İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Haziran'da Kartal ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana gelen Yusuf İnan cinayetinin aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan emniyet güçleri, 27 yaşındaki İnan'ın iş yerinin önünden geçtiği esnada 3 şüpheliyle tartıştığını, ardından darbedilerek bıçaklandığını belirledi.

SINIRDA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayın ardından kaçan şüphelilerin izini süren polis ekipleri, zanlılardan Ö.S. ve B.Ç.'nin Edirne üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak düzenlenen operasyon neticesinde iki şüpheli sınır bölgesinde yakalandı. Yapılan incelemelerde Yusuf İnan'ı Ö.S.'nin bıçakladığı, B.Ç.'nin ise darbettiği saptandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayetle bağlantılı olan ve şüphelilere yardım ettiği belirlenen 5 zanlıyı daha İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı.

AİLESİNİ İSTANBUL'A GETİRMİŞTİ

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan toplam 7 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Diğer taraftan, hayatını kaybeden Yusuf İnan'ın ailesine dair bir detay da ortaya çıktı. İnan'ın babasının 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Adıyaman'da yaşamını yitirdiği, bunun üzerine İnan'ın iki kardeşini ve kanser tedavisi gören annesini korumak amacıyla Adıyaman'dan İstanbul'ya getirdiği öğrenildi.