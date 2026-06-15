Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan ve ABD Başkanı Trump’ın da katılacağı NATO Zirvesi için baştan yaratılan ve 9,5 milyar lira harcanan Etimesgut Havaalanı, bugün açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Askeri Statüden çıkarılan 96 yıllık hava meydanının adı “Ankara” olarak değiştirildi ve ANK kodu verildi.
Havaalanının pisti ABD Başkanı Trump’ın “Air Force One” uçağı rahat insin diye 2 bin 607 metreden 3 bin metreye uzatıldı, genişliği 42 metreden 60 metreye çıkarıldı. Ayrıca 50 uçak kapasiteli iki yeni apron ile 4 bin 800 metrekarelik şeref salonu ve devlet konukevi inşa edildi. Havalimanı zirve sonrası Ankara’nın protokol havaalanı olacak, sivil uçuşlara da açılacak. Zirve sırasında Ankara’da 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin kamu personeli görev yapacak. Başka illerden gelecek polisler için KYK yurtları hazırlandı.
Havalimanı, NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak Beştepe’ye 5 dakikalık mesafede bulunuyor.
PERSONELE İZİN
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kamu kurumlarına gönderdiği yazıda Ankara’daki 9 ilçedeki kamu personelinin zirve süresince izinli sayılacağı bildirildi. 6-12 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da polis, jandarma, sağlık personeli, itfaiye ve zirve toplantılarında görevli olanlar hariç tüm memurlara izin verilecek Konukların kalacağı oteller çevresi ile Etimesgut Havaalanı çevresi Beştepe bölgesi başta olmak üzere 49 cadde sokak bulvar ve meydan da zirve süresince trafiğe kapalı olacak. Bazı bölgelerde ise konvoyların geçişi sırasında trafik kesilecek.
Geniş gövdeli uçaklar için pist uzunlukları artırıldı. Genişlik 42 metreden 60 metreye çıkarıldı. Ayrıca 50 uçak kapasiteli iki yeni apron ile 4 bin 800 metrekarelik şeref salonu yapıldı. Askeri havaalanı tamamen sivil kullanım için restore edildi.
ATATÜRK HAVALİMANI 'ŞEHİR İÇİNDE' DİYE KAPATILMIŞTI!
Atatürk Havalimanı, artan yolcu kapasitesini karşılayamaması, şehir merkezinde kalması nedeniyle Nisan 2019’da o günün kuru ile 10.2 Milyar euroluk rekor bir fiyata inşa edilen İstanbul Havaalanı’na taşındı.
2020 yılında ise Covid pandemisi nedeniyle havalimanının pistleri kırılarak hastane inşa edildi. Ardından yeşil alana çevrilip Millet Bahçesi haline getirilen Atatürk Havaalanı en son Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yürüttüğü Etno Spor Festivali için kum dökülerek at pisti haline getirildi.
MALİYETİ DE ZİRVEDE: ASKERİ ÜSDÜ, SİVİLE DÖNDÜ
- 1930 yılında yapımıma başlanıp 1933’den itibaren hizmet veren Etimesgut Havaalanı önce Türkkuşu Planör Okulu olarak kullanıldı. 1950’den itibaren sadece askeri uçaklara hizmet verdi. Havalimanında halen Hava Kuvvetlerinin bakım ve taşıma filoları ‘’211. Gezgin ve 212 Doğan” bulunuyor.
- Geniş gövdeli uçakların emniyetli iniş ve kalkış yapabileceği bir altyapı oluşturuldu. Pist başlarına inşa edilen toplam 15 bin metrekarelik iki dönüş cebi ve 160 bin metrekarelik yeni apron alanı sayesinde, yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı park edebileceği kapasiteye çıkarıldı.
- 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otopark hizmete hazır hale getirilirken, tüm operasyonel birimler tek bir dijital ağ altında entegre edildi.
- Havalimanı ile savunma ve askeri karargahların yer alacağı Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da inşa edildi. Yolun 3 kilometrelik bölümünde köprü ve altgeçit yapıları hayata geçirildi. Ağırlığı neredeyse Eyfel Kulesi’ne eş değer olan 10 bin tonluk köprü tabliyesini, Türkiye’de ilk kez kullanıldı.
- Pistlerin onarımı ve Devlet Konukevi için önce 2 milyar 96 milyon TL ödendi. 2. etap işleri için 3 milyar 439 milyon TL daha harcandı ve maliyet 5 milyar 535 milyon TL oldu. Protokolün kullanacağı 12,5 kilometrelik havalimanı yolu için devletin kasasından 3 milyar 971 milyon 364 bin TL çıktı.
- Havalimanı yollarına 69 milyon 848 bin liraya dikey bahçeler yapılıyor. Konukların karşılama, uğurlama giderleri için de Dışişleri Bakanlığı bütçesine 2 milyar lira konuldu. Böylece yaklaşık zirve için 12 milyar TL masraf edildi.