Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan ve ABD Başkanı Trump’ın da katılacağı NATO Zirvesi için baştan yaratılan ve 9,5 milyar lira harcanan Etimesgut Havaalanı, bugün açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Askeri Statüden çıkarılan 96 yıllık hava meydanının adı “Ankara” olarak değiştirildi ve ANK kodu verildi.





Havaalanının pisti ABD Başkanı Trump’ın “Air Force One” uçağı rahat insin diye 2 bin 607 metreden 3 bin metreye uzatıldı, genişliği 42 metreden 60 metreye çıkarıldı. Ayrıca 50 uçak kapasiteli iki yeni apron ile 4 bin 800 metrekarelik şeref salonu ve devlet konukevi inşa edildi. Havalimanı zirve sonrası Ankara’nın protokol havaalanı olacak, sivil uçuşlara da açılacak. Zirve sırasında Ankara’da 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin kamu personeli görev yapacak. Başka illerden gelecek polisler için KYK yurtları hazırlandı.



Havalimanı, NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak Beştepe’ye 5 dakikalık mesafede bulunuyor.



PERSONELE İZİN



Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kamu kurumlarına gönderdiği yazıda Ankara’daki 9 ilçedeki kamu personelinin zirve süresince izinli sayılacağı bildirildi. 6-12 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da polis, jandarma, sağlık personeli, itfaiye ve zirve toplantılarında görevli olanlar hariç tüm memurlara izin verilecek Konukların kalacağı oteller çevresi ile Etimesgut Havaalanı çevresi Beştepe bölgesi başta olmak üzere 49 cadde sokak bulvar ve meydan da zirve süresince trafiğe kapalı olacak. Bazı bölgelerde ise konvoyların geçişi sırasında trafik kesilecek.









Geniş gövdeli uçaklar için pist uzunlukları artırıldı. Genişlik 42 metreden 60 metreye çıkarıldı. Ayrıca 50 uçak kapasiteli iki yeni apron ile 4 bin 800 metrekarelik şeref salonu yapıldı. Askeri havaalanı tamamen sivil kullanım için restore edildi.



ATATÜRK HAVALİMANI 'ŞEHİR İÇİNDE' DİYE KAPATILMIŞTI!