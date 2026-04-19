Olay, 17 Nisan Cuma günü Çiftalan Mahallesi’nde meydana geldi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüklü miktarda silah taşınacağı bilgisi üzerine başlattıkları çalışmada bir kamyoneti takibe aldı. Durdurulan araçta detaylı arama yapıldı.
Aramalarda 1021 adet 9 milimetre tabanca, 632 tabanca gövdesi ve 632 tabanca üst kapağı ele geçirildi. Silah ve parçalara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “silah ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.