İstanbul'da şiddetli yağışlarla su seviyesi yükselen Alibey Barajı'nda kontrollü su tahliyesi planlanıyor. Eyüpsultan Belediyesi, tahliye için kullanılacak Alibeyköy Deresi'nin çevresinde bulunulmaması ve dere yatağına yaklaşılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Belediyenin açıklamasında, barajdaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Barajda oluşabilecek fazla suyun kontrollü olarak deşarj edilmesinin planlandığı, uyarının vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

DOLULUK YÜZDE 34,44'TEN YÜZDE 77,29'A ÇIKTI

İSKİ verilerine göre Alibey Barajı'nda şiddetli yağmur öncesinde yüzde 34,44 olan doluluk oranı, yağışların ardından yüzde 77,29'a kadar yükseldi. Oran son iki günde yüzde 72,5 ile yüzde 73 bandında seyretti. Barajın 27 Ekim itibarıyla doluluğu yüzde 72,6 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk oranı ise 27 Ekim'de yüzde 52,97 oldu. Barajlardaki doluluk oranları şöyle sıralandı:

Ömerli: Yüzde 77,47

Darlık: Yüzde 89,42

Elmalı: Yüzde 65,35

Terkos: Yüzde 37,3

Alibey: Yüzde 72,6

Büyükçekmece: Yüzde 31,19

Sazlıdere: Yüzde 32,83

Istrancalar: Yüzde 45,82

Kazandere: Yüzde 4,73

Pabuçdere: Yüzde 2,91

SELDE İKİ İLDE 10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekim ortasındaki şiddetli yağışlar, İstanbul'da sel felaketine yol açtı. NTV'nin aktardığına göre 15 Ekim'de kentte son 83 yılın en yüksek yağışı kaydedildi. Metrekareye 273 kilogram yağış düştü; bu miktar yaklaşık 27 santimetre su yüksekliğine karşılık geliyor.

Selden en çok etkilenen yer Sarıyer'e bağlı Ayazağa oldu. Dere yatağı çevresindeki 300 iş yeri ile 200 araçta hasar tespit edildi. Şiddetli yağışın etkilediği İstanbul ve Kocaeli'de toplam 10 kişi yaşamını yitirdi.

ALİBEY DERESİ'NİN GÜZERGÂHI

Çatalca Yarımadası'nın kuzeyindeki Tayakadın bölgesinden doğan Alibey Deresi, Arnavutköy ve Sultangazi sınırlarından geçerek Eyüpsultan'daki Alibey Barajı'nı besliyor. Dere, ardından Kağıthane Deresi ile birleşerek Haliç'e dökülüyor.