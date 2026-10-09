Ataşehir Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesinde CHP'den dikkat çeken bir istifa geldi. CHP listesinden meclis üyesi seçilen Ekrem Köse, partisinden ayrılarak görevine bağımsız devam edeceğini açıkladı. İstifayla birlikte belediye meclisindeki sandalye dağılımı CHP 17, Cumhur İttifakı 18 olarak değişti. CHP'Lİ ÜYE BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK Ataşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısının birinci birleşiminde, CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse'nin partisinden istifa ettiği duyuruldu. Köse, belediye meclis başkanlığına sunduğu dilekçede, siyasi parti üyeliğinden ayrıldığını ve meclis üyeliği görevini bağımsız olarak sürdüreceğini bildirdi. Meclis 1. Başkanvekili Tülay Uçar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Köse'nin dilekçesi Divan Katibi Seher Gülay tarafından okundu. DAHA ÖNCE 6 CHP'Lİ AKP'YE KATILMIŞTI Ataşehir Belediye Meclisi'nde daha önce CHP'li altı meclis üyesi AK Parti'ye geçmişti. AK Parti'ye katılan isimler Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver olmuştu. BAŞKAN VE BAŞKANVEKİLİ TUTUKLANDI Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in Nisan 2026'da tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimini Murat Güneş kazanmıştı. Güneş'in de geçtiğimiz pazartesi günü tutuklanması üzerine yeni bir seçim kararı alınmıştı. SEÇİM 10 EKİM'DE YAPILACAK İstanbul Valiliği, Ataşehir Belediye Başkanvekilliği seçiminin 10 Ekim'de yapılacağını duyurmuştu. Ekrem Köse'nin istifasıyla birlikte mecliste CHP'nin üye sayısı 17'ye düşerken Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 18'e yükseldi. Böylece başkanvekilliği seçimi öncesinde meclisteki sandalye dağılımı bir üyelik farkla değişti.

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