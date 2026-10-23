Mutlak butlan kararının ardından CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılan belediye başkanlarının sayısı artmaya devam ediyor.
İstanbul'da Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın ardından İstanbul'da CHP'li bir belediye başkanının daha YENİ Parti'ye katılacağı öğrenildi.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sosyal medyadan aktardığı bilgiye göre, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de Yeni Parti’ye katılıyor.
YENİ PARTİ'NİN İSTANBUL'DAKİ İLK BELEDİYESİ KADIKÖY OLMUŞTU
CHP'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, 1 ay boyunca vatandaşlarla konuştuğunu belirterek YENİ Parti'ye katılma kararı aldığını duyurmuştu. Böylece Kadıköy, YENİ Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi olmuştu.
Kösedağı, "Bundan sonraki siyaset yolculuğuma Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti safhalarına katıldığımı sizlere bildirmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.
Kösedağı ile birlikte 30 meclis üyesi de YENİ Parti'ye katılmıştı.