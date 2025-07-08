İstanbul Boğazı’nda trafiğe alternatif bir ulaşım seçeneği sunan İstinye–Çubuklu arabalı vapur hattı, 31 Temmuz 2025 itibarıyla seferlerine veda ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, hattın kaldırılacağını ve yerine yolcu taşımacılığına özel “Deniz Dolmuş” seferlerinin başlatılacağını duyurdu.

ULAŞIMI RAHATLATIYORDU

İstinye ve Çubuklu arasında faaliyet gösteren arabalı vapur hattı, özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde trafikten kaçmak isteyen sürücüler için önemli bir alternatif oluşturuyordu. Hat sayesinde Boğaz’ın iki yakası arasında araçlı geçişler hem zaman kazandırıyor hem de şehir içi trafik yükünü hafifletiyordu.

Ancak yeni kararla birlikte, bu hatta araçla geçiş artık mümkün olmayacak. Arabalı vapur yerine, yalnızca yolculara hizmet verecek olan Deniz Dolmuş seferleri başlayacak. Bu değişiklikle deniz ulaşımının daha esnek ve hızlı hale getirilmesi hedefleniyor.

KÖPRÜLER YETERSİZ KALABİLİR

Arabalı vapur hattının iptaliyle birlikte, bu hattı kullanan sürücülerin Boğaz geçişi için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü tercih etmek zorunda kalacağı belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumun köprülerdeki araç yoğunluğunu artırabileceği uyarısında bulunuyor.

İBB’den yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin ulaşım verimliliğini artırmak ve deniz taşımacılığını daha aktif hale getirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.