Almanya'nın Thüringen eyaletine bağlı Kamsdorf bölgesinde, 15 yapıdan oluşan ve toplam 24 bin metrekarelik alana yayılan eski bir tesis emlak platformları üzerinden satışa çıkarıldı.

Euronews’te yer alan bilgilere göre tesis için talep edilen bedel 390 bin euro (yaklaşık 21 milyon 474 bin TL). Bu tutar, İstanbul’un Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir veya Bahçeşehir gibi ilçelerinde tek bir sıfır dairenin satış fiyatıyla benzer seviyede yer alıyor.

Saalfeld-Rudolstadt bölgesindeki mülk; her biri yaklaşık 100 metrekare taban alanına sahip 15 tek katlı yapı ile 300 metrekareden fazla alanı bulunan eski bir yemek salonunu içeriyor. Çayır ve ormanlık alanla çevrili yerleşim, Hohenwarte Barajı’na birkaç yüz metre mesafede bulunuyor.

ALTYAPI DURUMU VE TESİSİN GEÇMİŞİ

Mülk üzerindeki binaların iç bölümleri tamamen boşaltılmış durumda. Elektrik ve içme suyu altyapısı mevcut olan tesiste kanalizasyon sistemi ise septik tank üzerinden sağlanıyor.

Yerleşimin geçmişi Doğu Almanya (DDR) dönemine dayanıyor. Mülk sahibi Franz Eberitsch’in aktardığı bilgilere göre alan, 1954-1990 yılları arasında Thüringen çelik fabrikası için çırak yurdu ve ardından tatil/dinlenme tesisi olarak kullanıldı. Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından yaklaşık 10 yıl boş kalan alan, 2000 yılından itibaren bazı kişilerin resmi ikametgahı haline geldi.

Eberitsch, Yeni Zelanda’dan Almanya’ya döndükten sonra doğayla iç içe ortak bir yaşam alanı oluşturma amacıyla mülkü 2014 yılında satın aldığını belirtiyor.

İMAR HAKLARI VE HUKUKİ ENGEL

Projenin önündeki temel sorun ise imar mevzuatından kaynaklanıyor. Mülk, köy sınırına 200 metre mesafede olmasına karşın yapı hukukunda "dış bölge" (Außenbereich) statüsünde yer alıyor. Tesisin 1990-2000 yılları arasında uzun süre kullanılmaması nedeniyle yetkililer, geçmişte sahip olunan imar haklarının sona erdiğine karar verdi.

Mülkün yasal olarak tekrar konut veya ticari amaçla kullanılabilmesi için yeni bir imar planı onayının alınması ya da geçerli bir yapı ruhsatının çıkarılması gerekiyor.

SAĞLIK KÖYÜ PROJESİ VE FİNANSMAN ARAYIŞI

Mülk sahibi Eberitsch, imar sorununun çözülmesi halinde alanı fizyoterapi, osteopati, naturopati, yoga hizmetleri ve konaklama imkanlarını içeren bir sağlık ve yenilenme köyüne dönüştürmeyi hedefliyor.

Projeyi tek başına yürütmek için yeterli başlangıç sermayesine sahip olmadığını ifade eden Eberitsch, projenin finansmanı için yaklaşık 1 milyon euro başlangıç sermayesi gerektiğini belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu. Mülkün gelecekte kalıcı konut veya tesis olarak kullanılıp kullanılamayacağı, yürütülecek imar sürecinin sonucuna bağlı olarak netleşecek.