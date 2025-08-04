İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dün akşam iki aşama halinde gerçekleştirilen güvenlik uygulamasında 677 kişi gözaltına alındı, 1 milyon 945 bin TL trafik cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada üç binden fazla personel görev aldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın da katılımıyla gerçekleştirilen uygulamaların ilki, dün akşam 20.00 ile 22.00 saatleri arasında 222 noktada bin 667 personelin katılımıyla yapıldı.

Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı beş bot destek verdi. İkinci aşamada ise 22.00 ile 23.59 saatleri arasında bin 576 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

677 GÖZALTI

Uygulama kapsamında 373 bin 978 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 271 şüphelinin de aralarında bulunduğu 677 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, altı tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 74 fişek, 2 bin 166 gram uyuşturucu madde, bin 435 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

1 MİLYON 945 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ekiplerce 491 umuma açık iş yeri denetlenirken, 16 iş yerine idari işlem yapıldı. 43 kişiye 58 bin 535 lira para cezası uygulandı, 37 yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 48 bin 205 araç ve 4130 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 396 araç ve motosiklet ile 34 sürücüye işlem uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca, toplam 1 milyon 945 bin 913 TL trafik cezası kesildi.