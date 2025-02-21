İçerik üreticisi Ayşin Gültepe, İstanbul'daki bir kafede 855 TL'lik tavuk pilavını deneyerek sosyal medyada gündem oldu. Gültepe, yemeğin organik tavuk ve kaliteli malzemelerle yapıldığını bildiğini belirterek, bununla birlikte 855 TL'lik fiyatın aşırı olduğunu dile getirdi. Tavuk pilavının lezzetli olduğunu kabul etmesine rağmen, fiyatın abartılı olduğunu vurgulayan Gültepe, "Gerçekten malzemeleri kaliteli, yemekleri çok lezzetli ama bu tavuk pilav 855 TL etmiyor" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada paylaştığı videoda, fiyatların Avrupa standartlarının da üzerinde olduğunu ve restoranın kalitesini tartışmadığını belirten Gültepe, bu fiyatın gerçekten karşılığını alıp almadığını takipçilerine sordu. "Siz ne düşünüyorsunuz?" diyerek izleyicilerinin de görüşlerini almak istedi.

Bu paylaşım, takipçileri arasında büyük bir tartışmaya yol açtı ve sosyal medyada kullanıcılar yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aklınız yok mu?" yorumunu yaptı.

Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İyice fiyat algımızı kaybettik" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "855 TL verilmez" yorumunu yaptı.