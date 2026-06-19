Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, metronun 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

30 DAKİKADA ULAŞILACAK

Halkalı Marmaray İstasyonu’ndan hareket eden yolcular, yeni hat sayesinde İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 30 dakikada, Gayrettepe’ye ise 57 dakikada ulaşabilecek. Saatte 120 kilometre hıza kadar çıkabilen trenler, hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak.

Ayrıca hat, Kayaşehir İstasyonu’nda Bakırköy Metro Hattı ile, Olimpiyat Stadı İstasyonu’nda ise Ataköy Metro Hattı ile bağlantı sağlayarak İstanbul’un raylı sistem ağını daha da güçlendirecek.