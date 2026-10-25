Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak'ta faaliyet gösteren bir oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 28 yaşındaki işletmeci Tolga Derebaşı kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybetti. Yalnızca 3 gün önce aynı sokakta bir kişinin daha yine motosikletli saldırganlar tarafından otomobilinde katledilmiş olması, bölge sakinlerinde büyük bir korku ve panik yarattı.

Kan donduran olay, cumartesi akşamı saat 18.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan oto yıkama işletmesine yaklaşan kasklı ve motosikletli 2 şüpheli, dükkanın işletmecisi Tolga Derebaşı'na (28) art arda ateş açtı. Karnına ve bacağına isabet eden ikişer kurşunla ağır yaralanan talihsiz genç, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı.

3 GÜN ÖNCE AYNI NOKTADA CİNAYET

Silah sesleri üzerine çevredekilerin yaptığı ihbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ağır yaralanan Derebaşı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Tolga Derebaşı'nın hedef alındığı cinayet, aynı sokakta yalnızca 3 gün önce işlenen bir diğer kanlı hesaplaşmayı akıllara getirdi.

Tarihler 21 Ekim'i gösterdiğinde, yine Hendek Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 DRC 369 plakalı aracında oturan 44 yaşındaki Eser Aktaş, seyir halindeki bir motosikletten açılan ateş sonucu göğsünden ve elinden vurulmuş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

MOTOSİKLET VE SİLAHI BIRAKIP KAÇTILAR

Aktaş cinayetinin ardından çalışma yürüten asayiş ekipleri, tetikçilerin saldırıda kullandıkları silahı, kıyafetleri ve 41 ABD 024 plakalı motosikleti Merkez Mahallesi Hicazkar Sokak'ta bulunan bir elektrik panosunun önüne terk ederek kayıplara karıştığını belirlemişti.

Aynı sokakta 3 gün arayla gerçekleşen ve motosikletli saldırgan yöntemiyle birebir benzerlik gösteren iki infazın birbiriyle bağlantılı olup olmadığını araştıran emniyet güçleri, organize suç örgütü şüphesi üzerinde durarak bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve kaçış güzergahlarını abluka altına aldı. Mahallede tansiyon yükselirken, polis ekiplerinin geniş çaplı tahkikatı sürüyor.