Trendyol Süper Lig'in 9. haftası bu akşam İstanbul'da iki dev mücadeleye sahne olacak. İlk olarak saat 19.00'da Beşiktaş sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Bu karşılaşmanın hemen ardından ise saat 21.30'da tüm Türkiye'nin kilitlendiği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi RAMS Park'ta start alacak.

Her iki karşılaşmanın başlama saatlerinin mesai çıkışıyla çakışması ve on binlerce taraftarın stadyumlara akın edecek olması, özellikle D-100 (E-5), TEM Otoyolu, Cendere Caddesi, Barbaros Bulvarı ve Boğaz köprüleri bağlantı yollarında yoğunluğu en üst seviyeye taşıyacak.

PAZARTESİ MESAİSİ TRAFİĞİ İKİYE KATLAYACAK

Derbinin pazar günü oynanması yönündeki tartışmalar ve kamuoyu beklentisine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) planlamasında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek dev maçı 26 Ekim Pazartesi akşamına sabitledi. Haftanın ilk iş gününde yaşanan olağan mesai çıkışı yoğunluğuna taraftar kafilelerinin hareketi de eklenince, İstanbul trafiğinde akşam saatlerinde ciddi aksamalar yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

"ALTERNATİF ROTALARI KULLANIN"

Özellikle Seyrantepe ve Beşiktaş Dolmabahçe istikametindeki metro, metrobüs ve otobüs hatlarında büyük bir yolcu hareketliliği beklenirken, uzmanlar zorunlu olmadıkça özel araçlarla bu güzergahlara çıkılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Maç saatlerinde yola çıkacak vatandaşların erken hareket etmeleri, sahil ve çevre yolu bağlantılarında oluşacak uzun araç kuyruklarını hesaba katarak toplu taşımayı ve alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşıyor.