İstanbul'da sürücülere gece saatleri için trafik uyarısı geldi. Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde yapılacak montaj ve boyama çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti, bugünden itibaren iki gün boyunca 22.00 ile 06.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

YAN YOLU KULLANACAKLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, çalışmalar süresince Edirne yönüne gitmek isteyen sürücüler yan yolu kullanacak. Trafik akışı bu güzergâh üzerinden sağlanacak.

GÖZTEPE KÖPRÜSÜ'NDE DE ŞERİT KISITLAMASI UYGULANACAK

İstanbul'daki yol çalışmaları Bostancı ile sınırlı kalmayacak. Göztepe Köprüsü'nde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 14-22 Kasım tarihleri arasında D-100 kara yolunun her iki yöndeki sol şeritleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.

GÜZERGAHLARINI PLANLAMALARI BEKLENİYOR

Sürücülerin belirtilen tarih ve saatlerde güzergâhlarını buna göre planlamaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.