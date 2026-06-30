Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan güncel hava durumu raporuna göre, yurt genelinde yağışsız ve güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, çok sayıda il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.
72 SAAT SÜRECEK
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da ölçülecek 33-34 derecelik sıcaklığın, önümüzdeki 72 saat boyunca etkisini artırarak devam edeceğini söyledi. Şen'in uyarı yaptığı 3 gün sürecek 'felaket' İstanbul'da ısı adası oluşturan bölgelerde daha yoğun hissedilecek. Şen, 72 saat sürecek sıcak hava dalgasına ilişkin kritik açıklamalarını günler öncesinden yapmıştı.
72 saat sürecek sıcak hava dalgasına karşı uzmanlar da kritik saatlerde dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor.
Termometrelerin bazı bölgelerde 40 dereceyi göstereceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün yurtta yağış beklenmediğini kaydederek, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu. Ayrıca MGM, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli eseceğini bildirdi.
İSTANBUL'DA BU İLÇELERE DİKKAT
Prof. Dr. Orhan Şen, hem artan sıcaklıklar hem de orman yangınları için uyarıda bulundu. Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Şen, İstanbul’da 34 dereceyi bulacak sıcaklıkların Levent, Bağcılar, Esenler gibi yoğun yapılaşmanın olduğu ilçelerde çok daha fazla hissedileceğini açıkladı.
Prof. Dr. Şen, İstanbul’da termometrelerin 33-34 dereceyi göstereceğini söyledi.
Ancak özellikle yoğun betonlaşmanın bulunduğu bölgelerde “ısı adası” etkisinin devreye gireceğini vurgulayan Şen, “Gökdelenlerin ve yüksek yapılaşmanın olduğu bölgelerde hissedilen sıcaklık 2-3 derece daha fazla olabilir. Levent gibi yüksek gökdelenlerin olduğu yerler ve özellikle Aksaray, Esenler, Bağcılar gibi yoğun yapılaşmanın bulunduğu ilçelerde vatandaşlar çok daha bunaltıcı bir sıcaklık hissedecek.” dedi.