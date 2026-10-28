İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek törenler nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda trafik düzenlemesine gidilmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gerçekleştirileceği Fatih ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve çevresindeki bağlantı yolları, trafik kısıtlamalarının uygulanabileceği güzergâhlar arasında bulunuyor.

İstanbul Valiliği'nin 24 Ekim'deki tören provası için duyurduğu yol kapatma planında, Vatan Caddesi'nin her iki yönüyle birlikte çevredeki çok sayıda cadde ve sokak yer almıştı.

29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

24 Ekim'deki tören provasında uygulanan trafik düzenlemesine göre, 29 Ekim kutlamalarında da kısıtlama uygulanması beklenen güzergâhlar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri

D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden Vatan Caddesi'ne girişler

Edirnekapı'dan Vatan Caddesi'ne bağlantılar

10. Yıl Caddesi

Oğuzhan Caddesi

Sofular Caddesi

Halıcılar Caddesi

Akdeniz Caddesi

Akşemsettin Caddesi

Ordu Caddesi

Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi'ne girişler

Keçeci Meydan Sokak

Hal Yolu güney istikametinden Vatan Caddesi'ne girişler

Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne bağlantılar

Ayrıca Vatan Caddesi'ne çıkan diğer cadde ve sokaklardan da bulvara araç girişine izin verilmemesi bekleniyor.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR NELER?

Valiliğin belirlediği alternatif güzergâhlar arasında şu yollar bulunuyor:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D-100 kara yolu

O-3 Hal Yolu

Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle Fatih ve çevresinde seyahat edecek sürücülerin, yola çıkmadan önce güncel trafik duyurularını kontrol etmeleri önem taşıyor.