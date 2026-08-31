İstanbul'un Şile ilçesinde, üzerinden aktif araçların geçtiği bina görenleri hayrete düşürüyor. Sıradan bir sokak görünümündeki yolun hemen altında yer alan ve onlarca kişiye ev sahipliği yapan bina kısa sürede gündem oldu.

ÜZERİNDEN YOL GEÇEN BİNA

Bölgede faaliyet gösteren emlakçı Hüseyin Gülbetekin, üzerinden araçların geçtiği binayı inceleyerek, "Çok enteresan yapılar gördüm ama böylesine ilk defa rastladım" dedi.

Karşılaştığı manzara karşısındaki şaşkınlığını gizleyemeyen Gülbetekin, binanın sıra dışı fiziki yapısını sosyal medya üzerinden paylaştı.

YER ALTINDAKİ APARTMANDA DURUM NE?

Üst kısmından asfalt yol geçen ve dışarıdan bakıldığında fark edilmeyen yapının alt katlarında onlarca kişi yaşamaya devam ediyor. Herkesin sıradan bir güzergah sandığı yolun altındaki bu apartman, ilginç konumuyla bölgedeki en dikkat çekici yapılardan biri haline geldi.