Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanın güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Kabataş İskelesine geldi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle öğle saatlerine doğru yoğunluğun arttığı görüldü. Güvenlik görevlileri ve iskele personeli vatandaşları yönlendirirken, Adalar'a gitmek için sırada bekleyenler, bayram tatilinde aileleriyle birlikte vakit geçirmek ve güzel havanın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

'10 KATI DAHA FAZLA YOLCUMUZ VAR'

Görevli Muhteber Arpacıoğlu, "Vatandaşımıza hizmet için buradayız. Temizlik görevlisiyim. Ramazan Bayramı’na göre Kurban Bayramı’nda abartısız 10 katı daha fazla yolcumuz var 2 gündür. Dün Adalar'a giden yolcu sayısı 27 bindi. Önceki gün adalara giden yolcu sayısı 21 bindi. Bugünkü yolcu sayısı da şu an 12 bini buldu. Sabah 07.00’den beri yoğun. Gerisini siz tahmin edin yoğunluğumuz var. İnsanlarımıza elimizden geldiği kadar hizmetimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

'EK SEFER YAPTILAR'

Burgazada’ya giden yolcu Zehra Çebi, "Hep giderim çok severim özellikle Büyükada’yı; ama bugün Burgazada’ya gideceğim. Büyükada çok kalabalık sanırım. Aslında bayramlarda çok tercih etmiyordum ama bu sefer yazı çok özledim. Bir de hava değişikliği olsun istedim. Galiba bir ilk sefer oldu. Ek sefer yaptılar evet" dedi.

'ÖNCEKİLERE GÖRE YOĞUN'

Gülten Çağlar, "Adaya gidiyorum. İlk defa gideceğim. Öncekilere göre değil ama evet yoğun. 3 dakikamız kalmış, gidiyoruz" dedi.

'BÜYÜKADA'YA GİDECEĞİZ'

Hasan Akkuş ise, "Bugün ailemle gezmeye geldim. Adalar'a gitmeyi düşünüyorum. Güzel bir gün. Herkesin bayramını kutlarız. Güzel bir gün geçirmek için ailemle beraberim. Büyükada’ya gideceğiz. Başka şu anda planımız yok, bugün sadece Büyükada. Her gün planımız var zaten. Ayda 1-2 sefer ailemle gidiyorum gezmek için en azından bir hava alırız, nefes almak için. Aslında daha kalabalık olması gerekiyor. Bu sefer sanki biraz daha hafif gibi geliyor bana. Önceki bayramlara göre çok hafif. Biz geçen bayramda burada nefes alamıyorduk" dedi.

'HAVA ÇOK GÜZEL'

Ailesiyle Büyükada’ya giden Sena Dursun ise "Ailece bayram tatilini değerlendirelim dedik, Adalar'a gidelim dedik. Hava çok güzel, her şey çok güzel. İlk defa Adalar'a gideceğim. Büyükada’ya gidelim dedik. Hem deneyimlemiş oluruz, sonrasında tekrar gideriz" diye konuştu.