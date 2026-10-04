İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından gerçekleştirilecek Avrupa etabında yaklaşık 7 bin 500 kişi mücadele edecek. 5K ve 10K olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenecek yarış kapsamında belirlenen yollar yarış süresince trafiğe kapatılacak.

YOLLAR 06.00-12.00 SAATLERİ ARASINDA KAPALI OLACAK

Etkinlik nedeniyle 4 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan 12.00'ye kadar bazı cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:

Kennedy Caddesi'nin Eminönü-Yenikapı yönü

Kennedy Caddesi'nin Zeytinburnu-Yenikapı yönü

Namık Kemal Caddesi

Mustafa Kemal Caddesi

Segah Sokak

Kumluk Sokak

Şair Sermet Sokak

Aksakal Sokak

Ahırkapı Caddesi

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için yolculuklarını etkinlik saatlerini dikkate alarak planlamaları ve mümkün olduğunca alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

İLK START 08.00'DE VERİLECEK

Yenikapı'da gerçekleştirilecek organizasyonda 5K yarışının startı saat 08.00'de verilecek. 10K kategorisinde yarışacak sporcular ise saat 09.15'te koşuya başlayacak.

5K parkurunda sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden U dönüşü yaparak Yenikapı'ya ulaşacak. 10K yarışında ise koşucular Sarayburnu'na kadar ilerleyip burada dönüş yaptıktan sonra yarışı Yenikapı'da tamamlayacak.

İBB, etkinlik süresince trafiğe kapalı olacak güzergahlar nedeniyle İstanbulluların ulaşım planlarını buna göre yapmalarını ve alternatif yolları tercih etmelerini istedi.