İstanbul'da bugün düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları da açıkladı.

FATİH'TE BAZI GÜZERGAHLAR KAPALI OLACAK

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yol kapanmaları saat 06.00'da başlayacak ve koşu programının sona ermesine kadar devam edecek.

Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan yönü trafiğe kapatılacak. Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih yönünde de araç geçişine izin verilmeyecek.

Sürücülerin alternatif olarak Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü'nü kullanabileceği bildirildi.

BEYOĞLU'NDA DA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne bağlantı sağlayan yolları etkinlik süresince trafiğe kapalı olacak.