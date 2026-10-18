İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu’nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yollar 18 Ekim Pazar günü saat 09.00’dan etkinlik bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK CADDELER

Etkinlik kapsamında Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Asım Kazancıgil Caddesi, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi, Belgradkapı Caddesi ve Demirhane Caddesi araç trafiğine kapatılacak.

SOKAKLARDA DA TRAFİK DÜZENLEMESİ UYGULANACAK

Düzenleme kapsamında Zakirbaşı Sokak, İmam Hatip Yolu Sokak, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, Çinoğlu Çıkmazı, 40. Sokak ve 246. Sokak da araç trafiğine kapalı olacak. Belirtilen güzergâhlarda sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerekecek.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, trafik düzenlemesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi. Sürücülerin yola çıkmadan önce kapalı yolları dikkate alarak güzergâhlarını planlamaları ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunuldu.