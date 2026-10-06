İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü olan 6 Ekim Salı günü (bugün), kentte toplu taşıma ücretsiz olacak.
Resmi tatiller ve kurtuluş yıldönümlerinde uygulanan ücretsiz ulaşım kararı kapsamında, İstanbullular 6 Ekim boyunca toplu taşıma araçlarını bedava kullanabilecek.
HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?
6 Ekim'de İstanbul'da toplu taşımanın büyük bölümü ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım kapsamında şu hatlar yer alıyor:
Otobüsler Metrobüs hatları Metro ve tramvay hatları Füniküler ve teleferik hatları Şehir Hatları vapurları
KİMLER ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEK?
6 Ekim'deki toplu taşıma muafiyetinden yararlanmak için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Kişiselleştirilmemiş anonim İstanbulkartlar, turist kartları ve geçici biletlerle yapılan geçişlerde standart ücret tarifesinin uygulanmaya devam edeceği belirtildi.