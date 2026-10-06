İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü olan 6 Ekim Salı günü (bugün), kentte toplu taşıma ücretsiz olacak.

Resmi tatiller ve kurtuluş yıldönümlerinde uygulanan ücretsiz ulaşım kararı kapsamında, İstanbullular 6 Ekim boyunca toplu taşıma araçlarını bedava kullanabilecek.

HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

6 Ekim'de İstanbul'da toplu taşımanın büyük bölümü ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım kapsamında şu hatlar yer alıyor:

Otobüsler Metrobüs hatları Metro ve tramvay hatları Füniküler ve teleferik hatları Şehir Hatları vapurları

KİMLER ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEK?

6 Ekim'deki toplu taşıma muafiyetinden yararlanmak için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Kişiselleştirilmemiş anonim İstanbulkartlar, turist kartları ve geçici biletlerle yapılan geçişlerde standart ücret tarifesinin uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

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