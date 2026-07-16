İstanbul genelinde yaz aylarında artan sıcaklıklar ve buna bağlı olarak yükselen orman yangını riskine karşı ek tedbirler alındı.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, kent genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satılmasını ve kullanılmasını geçici olarak yasakladı. Söz konusu karar bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

YASAK HANGİ TARİHLER ARASINDA GEÇERLİ OLACAK?

İstanbul Valiliğinin kararına göre, havai fişek ve meşale benzeri maddelere yönelik kısıtlamalar 16 Temmuz ile 28 Ekim tarihleri arasında uygulanacak.

Yaklaşık 3.5 ay sürecek olan bu dönemde, belirtilen maddelerin hem ticari satışı hem de bireysel ya da kurumsal kullanımı tamamen yasak kapsamında kalacak.

Yasağın yürürlüğe girdiği andan itibaren kent genelinde emniyet, jandarma ve ilgili kamu kurumları tarafından yürütülecek denetimler artırılacak. Belirlenen kurallara ve yasaklama kararına uymayan kişi ya da işletmeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari ve adli işlemler başlatılacak.

Valilik, vatandaşlardan özellikle düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda havai fişek ve meşale kullanmaktan kaçınmalarını isterken, alınan tedbirlerin amacının olası orman yangınlarının önüne geçmek ve can ile mal güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.