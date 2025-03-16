Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece azalacak. Sağanak ve kar yağışı etkili olacak.

TÜM TÜRKİYE'YE YAYILACAK

Yarın Marmara ve Karadeniz'de başlayacak yağışlar; hafta içinde tüm Türkiye'ye yayılacak. Yağış ve soğuk hava, mevsim normallerinin oldukça üstünde olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak.

SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK

Salı gününü takip eden bir haftada en düşük hava sıcaklıklarının Ankara'da -4, İstanbul'da 2, İzmir'de 3, Konya'da -3, Antalya'da 6, Bolu'da -4, Samsun'da 3, Trabzon'da 3, Erzurum'da -4, Diyarbakır'da 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın, ülke genelinde 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde dün 35 ilde termometreler 30 derecenin üzerini gösterdi.