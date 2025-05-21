İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Bursa’da faaliyet gösteren Çinli şahısların, kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların konum, mesaj ve iletişim bilgilerini topladığı belirlendi.
Şüphelilerin, veri toplamak için kullandıkları cihazları parça parça Türkiye’ye soktuğu tespit edildi.
Operasyonda suçüstü yakalanan 7 Çin uyruklu şahıs, gözaltına alındı.
Mahkemeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı.
Şüphelilerden bazıları MİT’in takibi sırasında birbirlerini tanımadıklarını iddia ederken, bir şüpheli Türkiye’de “reklam filmi çekeceğini” öne sürdü.
Soruşturma devam ediyor.