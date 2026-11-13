İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde fırtına, dört katlı binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan büyük parçalar park halindeki dört otomobilin üzerine düşerken, bir kedi aracın altına girerek parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Otomobillerde hasar oluştu, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.





Çatı parçalarının araçların üzerine düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kedinin son anda park halindeki aracın altına girdiği görüldü.

“BİR AN DEPREM OLUYOR ZANNETTİM”





Cadde üzerinde dükkanı bulunan esnaf Gürhan Mıh, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sabah 08.25 gibi iş yerime geldim. Kapının önündeyken 'çat' diye bir ses geldi. Bir an deprem oluyor zannettim. Sonra baktım araçların üzerine bu parçalar inmişti.”





Mıh, dışarı çıkarak caddeye gelen insanları uyardığını ve 112’yi aradığını söyledi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yolu kapattığını belirten Mıh, araçların üzerindeki parçaların kaldırılmasının ardından yolun yeniden trafiğe açıldığını, belediye ekiplerini beklediklerini ifade etti.