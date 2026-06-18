Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir iş ilanı görenleri şaşkınlığa uğrattı. Bir üniversitenin mesajlaşma grubunda paylaşıldığı görülen ilanda bir organizasyon için aranılan ilginç "eleman" profili dikkat çekti.
Gruba gönderilen mesajda, Esenyurt'ta düzenlenecek bir etkinlikte mekanın sönük kalmaması ve kalabalık görünmesi için figüran katılımcılara ihtiyaç duyulduğu belirtildi. İşin tanımı ise son derece net bir dille ifade edildi:
"Yarın saat 14:00 - 16:00 arası, Esenyurt'ta bir organizasyonda takım elbise ile boş boş gezinme işi var. Organizasyon dolu gözüksün diye geziyorsunuz sadece."
Etkinlik alanında saat 13:30'da hazır bulunulması gerektiği belirtilen ilanda, sadece 2 saat sürecek "boş boş gezinme" mesaisi karşılığında kişilere 1.500 TL ödeme yapılacağı açıklandı.
ASGARİ ÜCRETTEN YÜKSEK MAAŞ
2026 yılı asgari ücret tutarları göz önüne alındığında, bu geçici işin getirisi dudak uçuklatıyor. Standart bir asgari ücretlinin tam gün mesaisi karşılığında eline geçen günlük rakam ortalama 800 ile 900 TL bandında seyrederken; bu ilandaki figüranların sadece 2 saat yürüyerek 1.500 TL kazanabilir. Eğer bir kişi bu işi standart bir mesai gibi günde 8 saat yapabilseydi, günlük kazancı 6.000 TL'yi, aylık kazancı ise asgari ücretin fersah fersah üstünü bulacaktı.