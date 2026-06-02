Kaza, dün saat 23.45 sıralarında Cihangir Mahallesi Meşrutiyet Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D-100 kara yolundan caddeye dönüş yapan 34 YC 3315 plakalı cipe, arkasından gelen 34 PNV 744 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, bariyeri aşarak yol kenarında bulunan köfteciye girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise kazada hafif yaralanan sürücülere olay yerinde müdahalede bulundu. İş yerinin kapalı olduğu saatte meydana gelen kazada başka yaralanan olmazken, köftecide hasar oluştu.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle savrulan cipin bariyeri aşarak iş yerine girdiği görüldü.

Kazayı haber alarak iş yerine gelen köfteci Güven Badrut, hasarın büyük olduğunu belirterek imkânlarını zorlayarak açtığı iş yerini yeniden faaliyete geçirmesinin uzun süreceğini söyledi.

Kazaya karışan tarafların kendisiyle iletişime geçmediğini ifade eden Badrut, zararının kim tarafından karşılanacağını bilmediğini dile getirerek mağdur olduğunu belirtti.