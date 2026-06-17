İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, yapım çalışmalarında önemli aşama kaydedilen Göztepe–Ümraniye Metro Hattı'nda gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Anadolu Yakası'nın ulaşımını rahatlatması beklenen hatta incelemelerde bulunan Aslan'a, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu eşlik etti.
Test sürüşü öncesinde proje hakkında yetkililerden bilgi alan Aslan, hattın hizmete alınması için çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, açılışın yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Yeni metro hattının, Üsküdar–Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki Çarşı İstasyonu ile Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'ndaki Yenisahra İstasyonu arasında bağlantı sağlayacağını ifade eden Aslan, hattın devreye girmesiyle bölgedeki ulaşım yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağını vurguladı.
Aslan, "Yıl sonuna doğru hattı yolcuların kullanımına açmayı planlıyoruz. Bu projeyle Anadolu Yakası'ndaki ulaşım ağını güçlendirerek önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağız" dedi.