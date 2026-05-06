İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Küçüksu-İstinye, Rumeli Kavağı-Eminönü, Çubuklu-İstinye, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kadıköy-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

Beykoz-Sarıyer Hattı

Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring Hattı

06.50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

06.15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

Küçüksu-İstinye Hattı

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı

Çubuklu-İstinye Hattı

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı

07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

07.05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

Kadıköy-Sarıyer Hattı

Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı

07.15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı Seferi