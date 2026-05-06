İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Küçüksu-İstinye, Rumeli Kavağı-Eminönü, Çubuklu-İstinye, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kadıköy-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi. Açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle: Beykoz-Sarıyer Hattı Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring Hattı 06.50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi 06.15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi Küçüksu-İstinye Hattı Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı Çubuklu-İstinye Hattı Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı 07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı Seferi 07.05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı Seferi 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi Kadıköy-Sarıyer Hattı Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı 07.15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı Seferi

