İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Küçüksu-İstinye, Rumeli Kavağı-Eminönü, Çubuklu-İstinye, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kadıköy-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.
Açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:
Beykoz-Sarıyer Hattı
Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring Hattı
06.50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
06.15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
Küçüksu-İstinye Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Çubuklu-İstinye Hattı
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı
07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
07.05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
Kadıköy-Sarıyer Hattı
Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı
07.15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı Seferi