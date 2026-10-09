Olay, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta meydana geldi. 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3’ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin de cansız bedeni çıkarıldı. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.