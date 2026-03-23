Ramazan Bayramı boyunca mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar ve aralıksız yağışlar, tatil sonrasında da yakayı bırakmıyor. Vatandaşlar "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusuna yanıt ararken, uzmanlardan "kışa geri dönüş" sinyalleri geldi.
6 NİSAN’A KADAR BAHAR YOK
Meteoroloji uzmanları mevcut kasvetli ve soğuk havanın en az 6 Nisan tarihine kadar etkili olacağını belirtti. Ara ara sıcaklığın artacağı günler olabilir ama genel tablo soğuk. Uzun bir süre gerçek bahar havasını hissedemeyeceğiz. Özellikle nisan başında yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor.
Yağışlı sistemin yurdu terk etmesiyle birlikte, özellikle iç kesimlerde ve Marmara'nın güneyinde gece ile sabah saatlerinde sis ve pus hadiseleri yoğunlaşıyor. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşebileceği bu durumun, sabah trafiğinde aksamalara yol açabileceği öngörülüyor.