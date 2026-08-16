Erzurum Şebap Güvercin Yetiştiriciler Derneği ile Şebap Güvercin Federasyonu iş birliğiyle "Türkiye Erzurum'da Buluşuyor" temasıyla organizasyon düzenlendi. Aziziye ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü salonunda gerçekleştirilen etkinliğe 40'a yakın şehirden ve yurt dışından çok sayıda yetiştirici katıldı.

KIRMIZI HALIDA HANGİ CİNSLER YER ALDI?

Sergi alanı için özel olarak kurulan kırmızı halılı podyuma miski, abalı, abalı miski, kürenk, çakmaklı, gök ve Arap türlerinde yaklaşık 200 şebap güvercini çıkarıldı. Davetliler ve uzmanlar, özel kafeslerinden podyuma alınan kuşların kafa rengi, ayak yapısı, pul ve göğüs rengi ile kuyruk yapısı ve genel fiziki duruşlarını detaylı şekilde inceledi.

ŞEBAP GÜVERCİNLERİNİN DEĞERİ NE KADAR?

Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necmettin Budak, bu türün bakımının özel standartlar gerektirdiğini belirterek sergide yer alan kuşların değerinin 100 bin lira ile 5 milyon lira arasında değiştiğini ifade etti. Etkinlik için Almanya'dan Erzurum'a gelen yetiştirici İsa Kaya ise 25 yıldır bu türle ilgilendiğini ve sektörle ilgili organizasyonları yakından takip ettiğini belirtti. Özel bakıma tabi tutulan güvercinlerin sergisi gün boyunca devam etti.