Wilma Elles, yaklaşık 1,5 kilogram altın kullanılarak hazırlanan ve değerinin 10,5 milyon TL olduğu belirtilen özel elbiseyle podyuma çıktı. Sümeyye Tülü’nün “SMY Stil” koleksiyonunun tanıtıldığı defilede başmankenlik yapan Elles, milyonluk tasarımıyla gecenin en dikkat çeken ismi oldu.

TASARIMIN OLAĞANÜSTÜ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Büyükçekmece Toskana Vadisi Restoran’da düzenlenen defilede 15 özel tasarım sergilendi. Geleneksel el sanatlarının modern moda anlayışıyla buluşturulduğu koleksiyonda tezhip, makrome, tığ örgüsü, el boyaması ve kristal boncuk işlemeleri kullanıldı.

Milyonluk elbiseyle ilgili konuşan Elles, tasarımın olağanüstü bir el işçiliğine sahip olduğunu belirterek mankenliği bırakmayı düşünmediğini söyledi.