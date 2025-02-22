İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde aynı evde yaşayan 2 kişi arasında iddiaya göre 'alacak-verecek' meselesi sebebiyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada K.G., arkadaşı S.H.'yi bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki evde yaşayan ve bir süredir 'alacak-verecek' meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan K.G. ile S.H. tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında K.G. aynı evde yaşadığı S.H.'yi göğsünden bıçakladı.

Sesleri duyan çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerdee S.H.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

K.G. ile evde bulunan R.R., S.N., N.A. ve A.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.