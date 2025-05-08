İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir evde iki kardeş arasında çıkan tartışmada Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. Kardeşlerin cenazeleri gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Dolapdere Mahallesi Kasap Hurşit Sokak'taki 2 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Kamer Karanfilyan ile kardeşi Murat Karanfilyan arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan'ı silahla vurarak öldürdü. Kamer Karanfilyan, daha sonra aynı silahla kendisini de vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yeribe polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve giren ekipler tarafından yapılan inceleme sonucu iki kardeşin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.