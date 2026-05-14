Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.45 sıralarında akıllara durgunluk veren bir saldırı yaşandı. Parktaki bir bankta tek başına oturan 23 yaşındaki Muharrem Ç.’nin yanına, siyah giysili bir şahıs gelerek oturdu. Yaklaşık bir dakika boyunca bankta bekleyen saldırgan, aniden çıkardığı bıçakla Muharrem Ç.’yi karnından yaraladı ve hızla olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Muharrem Ç.’nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, parktaki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit eden ekipler, 23 yaşındaki Batuhan A.’yı olayda kullandığı bıçakla birlikte aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 3 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.
'YAN BAKTI' SAVUNMASI YAPTI
Emniyete götürülen Batuhan A.’nın ifadesi ise şaşkınlık yarattı. Saldırganın, Muharrem Ç.’yi tanımadığını, sadece kendisine "yan baktığı" gerekçesiyle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Batuhan A., "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Dehşet anları ise parktaki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.