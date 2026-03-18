İstanbul Çekmeköy’de sokak ortasında bir otomobil sürücüsü ile motokurye arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen şahıs, kuryeye saldırarak darbetmeye başladı.
ÜZERİNDEN GEÇİP GİTTİ
Aldığı darbelerle yere yığılan kurye, kalkmaya çalıştığı sırada dehşeti yaşadı. Gözü dönen saldırgan, aracına binerek yerdeki kuryenin üzerinden geçti. Talihsiz kuryeyi otomobilin altında ezen şahıs, çevredekilerin bağırışlarına rağmen durmayarak olay yerinden hızla uzaklaştı.
DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarında çok sayıda kırık tespit edilen kuryeyi yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan kuryenin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak yaralarının ciddi olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.