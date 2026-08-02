İstanbul kıyılarında deniz suyu sıcaklığının aniden düşmesiyle birlikte dip sularının yüzeye çıkması olayı yaşandı. Rüzgarın etkisiyle yüzeydeki sıcak su kütlesinin açık denize taşınması, dipteki soğuk suyun kıyı alanlarına yükselmesine yol açtı.

İSTANBUL'DA DENİZ SUYUNUN SOĞUMASINA NEDEN OLAN UPWELLİNG NEDİR?

Poyraz rüzgarlarının kıyıdaki sıcak suyu açık denize doğru sürüklemesi sonucunda dipte bulunan soğuk su kütlesi yüzeye çıktı. Deniz biliminde "upwelling" olarak adlandırılan bu doğal süreç, derinlerdeki soğuk ve mineral açısından zengin suların yüzeye yükselmesiyle deniz suyu sıcaklığının kısa sürede 10 derece birden düşmesine neden oldu.

ANİ SU SOĞUMASI DENİZE GİRENLERİ NASIL ETKİLER?

Deniz suyu sıcaklığındaki ani ve sert düşüş, su içinde vakit geçiren yüzücüler için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Soğuk suyla aniden temas edilmesi vücutta soğuk su şokuna ve şiddetli kas kramplarına sebep oluyor. Uzmanlar; özellikle çocukların, yaşlıların ve kalp-damar rahatsızlığı bulunanların su sıcaklığı dengelenene kadar denize girerken ekstra dikkatli olmalarını öneriyor.

DENİZ SUYUNDAKİ SOĞUKLUK NE KADAR SÜRECEK?

Upwelling olayının süresi Poyraz rüzgarının şiddetine ve devamlılığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte yüzey suları yeniden ısınmaya başlayacak ve deniz suyu sıcaklığı birkaç gün içerisinde tekrar normal seviyelerine ulaşacak.