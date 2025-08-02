Dünya genelinde 51 ülkede uygulanan çevre standartlarını karşılayarak Mavi Bayrak ödülüne layık görülen İSPARK iştiraki İstmarin’in Tarabya ve İstinye’deki tekne parkları, bu başarıyı yıl boyunca çevresel farkındalık etkinlikleriyle pekiştirmeyi hedefliyor. Bu nedenle İstmarin, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir deniz temizliğine katkı sağlamak amacıyla İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İSTAÇ ve Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle Tarabya Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda "Deniz Dibi Temizliği" etkinliği düzenledi.

Etkinliğe İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, İBB Deniz Hizmetleri Müdürü Dr. İlker Aslan, İSPARK Genel Müdürü Tarık Safi, İSTAÇ Kurumsal İletişim Müdürü Özgür Özkan, TÜRÇEV temsilcileri, İSPARK ve İSTAÇ ekiplerinin yanı sıra çevre kuruluşları da katıldı.

ÇAMAŞIR MAKİNASI BİLE ÇIKTI, GÖREN ŞAŞIRDI

Program kapsamında İstmarin profesyonel dalgıçları suya girdi, kısa sürede çok sayıda atığa ulaştı. Dalgıçlar deniz dibinden çamaşır makinesi, lastik, elektronik parçalar ve çeşitli evsel atık çıkardı. Atıkların sergilenmesiyle birlikte, deniz kirliliğinin boyutu gözler önüne serildi. Etkinlikte ayrıca önceki yıllarda İSTAÇ’ın deniz temizliği sırasında çıkarılan atıklar da sergilenerek, çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratıldı. Denize ait olmayan her bir atık katılımcıları şaşırttı.

"NE KADAR BÜYÜK BİR ATIĞA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ HERKES GÖRDÜ"

İSTAÇ Kurumsal İletişim Müdürü Özgür Özkan, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

*Bu marinada alınan mavi bayrak aslında tabii burada pek çok koşul yerine getirilmesiyle mümkün oldu. İSTAÇ olarak biz de ana arterlerin temizliği, deniz yüzeyinin deniz kıyıların plajların temizlenmesi gibi temizlikle ilgili farklı faaliyet alanlarında da sorumluluklara sahip bir iştirakiz.

*Burada yaptığımız hizmetlerde yani aslında denize insanlar bir şey yaptığında biliyorsunuz denize girdiği andan itibaren kayboluyor. Herkes de diyor ki tamam yok öyle bir çöp. Ama işte dalışla bunları çıkarttığımızda böyle sergilediğimizde insanlar da aslında herkesin attığı bir tane atık ne kadar büyük bir atık yüküne dönüştüğünü görmüş olurlar. Burada bu farkındalığı yaratmak biraz amaçtı.

*Çünkü mavi bayrak aldığınızda bunu sürdürmek için insanların bu farkındalığı aşılayabilmek çok önemli bir kriter. Şirketimizin yaptığı gibi bir temizlemiş üzerine kurmaktan çok bütün İstanbulluların el birliğiyle kirletmemek üzerine kurmak gerekir.

*Yani biz ne kadar uğraşırsak her gün ne kadar detaylı temizlersek temizleyelim İstanbullu bizi ne kadar katkı sunarsa bu güzel bu kadim şehre ne kadar gönül verirse ne kadar emek harcarsa o kadar katkıda bulunur.

"KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

*İzmarit atmazsak, çöplerimizi sağa sola atmazsak, piknik alanlarına gittiğimizde cam şişelerimizi, çöplerimizi atmazsak hepimiz bu İstanbul'la ilgili çocuklarımızın torunlarımızın göreceği güzel bir şehir miras bırakma şansına sahip oluruz. Dolayısıyla bizim açımızdan görev yaptığım kuruluş olan İSTAÇ'ın da temel görevi bu.

*Yani biz beş milyon metrekare deniz yüzeyini, dört milyon metrekare plaj alanını temizliyoruz. 515 kilometrelik kıyı şeridinden bahsediyoruz çok büyük bir alan. Burada 13 tane teknemizle 14 tane özel donanımlı aracımızla bu temizlikleri gerçekleştiriyoruz düzenli olarak ama dediğim gibi el birliğiyle, ilçe belediyeleriyle, vatandaşımızla kol kola, onlar kirletmeyerek ya da bu kirletilmesine engel olarak biz de mümkün olduğunca temizleyerek İstanbul'u yarınlara taşımaya çalışıyoruz.

*Mavi Bayrak’ta marinada, İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bundan sonra da dediğim gibi yani daha temiz tutarak, bunun devamını sağlayarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

"MAVİ BAYRAĞIN DA DEVAMINI SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

İSPARK İstmarin Müdür Vekili Elif Kaplangı ise şöyle konuştu:

*Dünyanın en büyük çevre STK'sı FE tarafından 81 ülkede bir mavi bayrak programı yürütülüyor Türçev’de Türkiye'deki bunun uygulayıcısı. Aslında biz plajların mavi bayrak kriterlerini genel olarak halk olarak biliriz ama marinaların ise çok daha farklı.

*Çevre deniz suyunun kalitesinin yanında aslında çevre bilinci, atık değerlendirme, atıkların ayrıştırılması ve halkı ve tekne sahiplerini ve marina yönetimini de bu konuda bilinçlendirip bu kriterleri uygulaması ön plana alınıyor. İlk defa geçen senelerde İzmir Belediyesi’nin marinasının mavi bayrağı varmış. İzmir Marinasından sonra Tarabya ve İstinye lokasyonların da İsmarin olarak da mavi bayrak aldık.

*Bu mavi bayrak bir kere alınan sonsuza kadar devam eden bir bayrak, bir ödül değil. Her sene biz bu kriterleri aynı şekilde devam ettirip üzerine koyup mavi bayrağın da devamını sağlamamız gerekiyor. Yoksa bizden mavi bayrak alınma gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu da neyi için neyi sağlıyor?

*Bununla ilgili daha fazla çalışmamız, daha dikkatli olmamız, bugün yaptığımız gibi İSTAÇ ve İBB Deniz hizmetleriyle halkı bilinçlendirmemiz, İsmarin’ın dalgıçlarının denizden bir çamaşır makinesi çıkardı atıklarla beraber aslında evet temizlemek ve bir yere kadar doğru ama aslında en baştan bilinçlenerek pisletmemek gerekiyor.

*Neler var bu mavi bayrak kriterleri içerisinde derseniz birincisi çevre bilinci ve atıkların ayrıştırılması marina yönetiminin bu konuda çalışmalar yapması atıkları ayrıştırması. Bir kamu, sosyal sorumluluk politikasının olması, marinaların güvenli olması ve dediğim gibi de devamlı bir program bünyesinde çalışmalar yapıyor olması.