İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan ve İl Sağlık Müdürlüğü sekretaryasında yürütülen komisyon, kentteki plaj ve sahillere yönelik inceleme çalışmalarını tamamladı. Alınan kararla İstanbul'da yaz yüzme sezonu 15 Haziran - 15 Eylül tarihleri arası olarak tespit edildi. Belirlenen 95 resmi yüzme alanında mikrobiyolojik ve kimyasal su analizlerinin yanı sıra güvenlik sistemleri, cankurtaran mevcudiyeti, tuvalet ve sosyal donatı imkanları da denetim takvimine alındı.

NUMUNELER 15 GÜNDE BİR ANALİZ EDİLECEK

Yaz sezonu boyunca uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda 15 günde bir deniz suyu numunelerinin analiz edileceğini belirten İl Sağlık Müdürü Güner, sonuçların "iyi, orta, kötü" şeklinde derecelendirileceğini bildirdi. Analiz sonuçları "kötü" çıkan alanlarda yüzme faaliyetlerine anında yasaklama getirilecek. Vatandaşların akıntı ve güvenlik risklerine karşı korunması amacıyla, Valilik tarafından vize verilen 95 alan dışındaki kaçak veya yasaklı bölgelerde denize girmemeleri hususunda resmi uyarı yapıldı. Vatandaşlar, anlık su kalitesi verilerini Sağlık Bakanlığı'nın "yuzme.saglik.gov.tr" adresinden takip edebilecek.

İSTANBUL’DAKİ RESMİ YÜZME ALANLARININ LİSTESİ

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vize verilen ve denetlenecek olan 95 yüzme alanı ilçe ve bölge bazlı olarak şu şekilde sıralandı:

Adalar: Burgazada Deniz Kulübü, Burgazada Su Sporları Kulübü önü, Büyükada Aya Nikola Halk Plajı, Büyükada Kayıkhane Blue Beach, Büyükada Nakibey Plajı, Büyükada Prenses Koyu, Büyükada Su Sporları Kulübü önü, Büyükada Tabiat Parkı Plajı, Büyükada Yörükalı Plajı önü, Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı, Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı, Heybeliada Sadıkbey Plajı önü, Heybeliada Su Sporları Kulübü önü, Heybeliada Ada Beach Club önü, Heybeliada Asaf Beach, Kınalıada Su Sporları Kulübü önü, Kınalıada Ülker Restaurant önü, Sedef Adası Halk Plajı.

Arnavutköy (Mavi Bayraklı Alanlar dahil): Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı (Mavi Bayrak), Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Mavi Bayrak), Durusu Karaburun Arka Deniz, Durusu Karaburun Öndeniz Doğu tarafı, Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü.

Bakırköy & Avcılar & Kadıköy & Beylikdüzü: Denizköşkler, Florya Güneş Plajı, Yeşilköy Polis Merkezi önü, Yeşilköy International Hospital Önü, Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı, West İstanbul Marina Plajı, Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası, Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası, Suadiye Plajı.

Beykoz: Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı, Riva Plajı, Su Ürünleri Plajı.

Büyükçekmece: Albatros Sahili, Çocuk Sahili, Büyükçekmece Halk Plajı, Celaliye Halk Plajı, Gürpınar Sahili, Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping önü, Kumburgaz Sahili, Mimarsinan Sahili.

Çatalca: Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı, Çilingoz Tabiat Parkı Plajı, Karacaköy Çobankule Plajı, Karacaköy Evicik Plajı, Karacaköy Ormanlı Plajı, Karacaköy Yalıköy Plajı.

Eyüpsultan: Çiftalan Plajı.

Küçükçekmece: Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü, Menekşe Plajı İskele önü, Menekşe Plajı Sahil Parkı önü.

Sarıyer: Büyükliman Plajı, Demirciköy Uzunya Plajı, Demirciköy Dalya, Gümüşdere Plajı, Kilyos Plajı, Kısırkaya Plajı, Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı, Rumeli Kavağı Plajı.

Silivri (Mavi Bayraklı Alan dahil): Altınorak Sitesi önü, Bizimköy-Parkköy Sitesi önü, Çanta Albayraklar-Kınalı mevkisi önü, Gümüşyaka Çadır Yeri mevkisi, Kumluk mevkisi (Mavi Bayrak), Selimpaşa Başkent Sitesi önü, Selimpaşa Duruman mevkisi, Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü, Semizkum Çadıryeri mevkisi, Uyumkent Sitesi önü.

Şile: Ağlayankaya Plajı, Ağlayankaya Plajı Life Beach, Ağva Halk Plajı Çamlık mevkisi, Ağva Halk Plajı Mendirek yanı, Akçakese Akkaya Plajı, Akçakese Peacock Beach, Ala Kadınlar Plajı, Alacalı Plajı, Ayazma Plajı, Ayazma Plajı Kumbaba mevkisi, Bozgaca Plajı, Doğancılı Plajı, İmrenli Plajı, Kabakoz Plajı, Merkep Adası Plajı 1, Merkep Adası Plajı 2, Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı, Sahilköy Plajı, Sofular Plajı, Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile), Uzunkum Plajı (orta nokta), Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel) ve Uzunkum Plajı 2 (dere yanı).