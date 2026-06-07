İstanbul Haliç'te denizin üzerinde uzun süre sırtüstü ve hiç kımıldamadan duran genç bir kız, çevrede büyük paniğe yol açtı. Gözyaşları içinde suyun üzerinde kalan genç kızın imdadına, bölgede bulunan balıkçı bir çift tekneleriyle yetişti.

İstanbul'un simge noktalarından Haliç'te meydana gelen olay, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Denizin üzerinde sırtüstü pozisyonda, tamamen hareketsiz şekilde duran genç bir kızı fark eden vatandaşlar durumu endişeyle izlemeye başladı. Suyun üstünde uzun süre bu şekilde kalan kadının o anlarda ağladığı bildirildi.

FEDAKAR BALIKÇI ÇİFT ZAMANLA YARIŞTI

Show Haber'in aktardığına göre genç kızın durumunun giderek tehlikeli bir hal alması üzerine, o sırada bölgede balıkçılık yapan bir çift hemen harekete geçti. Hiç vakit kaybetmeden teknelerinin dümenini genç kızın bulunduğu noktaya kıran çift, kontrollü bir şekilde yanına yaklaştı. Çevredeki vatandaşların nefeslerini tutarak izlediği operasyonda, genç kız balıkçı çift tarafından sudan çıkarılarak güvenli bir şekilde tekneye alındı.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Kıyıya çıkarılan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen genç kızın, gerekli tüm kontrolleri ve tedavisi tamamlandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kız hastaneden taburcu edilirken, emniyet güçlerinin Haliç'te yaşanan bu sıra dışı olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.