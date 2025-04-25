Marmara Denizi'nde Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından muhtemel İstanbul depremi tartışılmaya başladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Duygun Fatih Demirel de olası İstanbul depremine dair çarpıcı uyarılarda bulundu.

Demirel, TÜBİTAK destekli projeleri kapsamında yürüttükleri simülasyon çalışmalarında, büyük bir depremin özellikle toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmetleri, finans ve sigortacılık, gayrimenkul ve inşaat sektörlerini ağır şekilde etkileyebileceğini söyledi.

Demirel, "Deprem sonucunda ortaya çıkması muhtemel ekonomik kayıplar tüm Türkiye'yi etkileyecektir. Olası bir depremde, İstanbul'da özellikle üretim faaliyetlerinde önemli aksamalar, işgücünde geçici azalmalar, barınma ve temel ihtiyaçların giderilmesi ile oluşacak devasa boyuttaki enkazın taşınmasından kaynaklı maliyetler dikkat çekici nitelikte olabilir. Üzerinde çalıştığımız en kötü senaryoya göre ise depremin gerçekleşeceği ilk çeyrekte Türkiye GSYİH'sinde yüzde 18'e varan bir küçülmenin görülmesi olasıdır" diye konuştu.

'ENKAZ GERİ DÖNÜŞÜM ALANLARI ACİL ÇALIŞILMALI'

İstanbul'da büyük ölçekli bir depremin, tüm Marmara Bölgesi'nde güvenlik sorununa da neden olabileceğini belirten Demirel, "Dikkatle yönetilmesi gereken bir diğer risk enkaz toplama alanlarıdır. İstanbul için oluşturulmuş acil durum eylem planlarında olası bir deprem sonrası enkazın toplanacağı çeşitli yerler belirlendi. Bu yerlerin özellikle kapasite ve çevresel faktörler açısından uygunluğu tartışılır durumdadır. Birkaç ay önce tamamladığımız bir başka proje sonucuna göre İstanbul'un sadece Avrupa Yakası'nda yaklaşık 40 milyon metreküp enkazın oluşabileceğini öngörüyoruz. Bu enkaz taşınması aylar sürecek ve yönetilmesi oldukça güç bir büyüklük. Bu miktardaki enkazın yerleşim alanlarından uzaklaştırılması, bertaraf edilmesi ve çevreci yaklaşımlarla yönetilmesi ve geri dönüştürülmesi ciddiyetle yaklaşılması gereken bir konudur. Bu bağlamda deprem gerçekleşmeden öncelikle oluşabilecek tüm enkazın toplanabileceği, çevre üzerine etkileri en az olabilecek alanların belirlenmesi ve bu alanlarda enkazın toplanması, bertaraf edilmesi ve geri dönüştürülmesine yönelik planların bir an önce tamamlanması oldukça mühimdir" ifadelerini kullandı.