İstanbul ve Marmara depremi ile ilgili son günlerde peş peşe yapılan açıklamalar herkesi tedirgin ediyor. Özellikle Prof. Dr. Osman Bektaş'ın Orta Marmara Çukuru'ndaki mikro deprem hareketliliğine dair paylaştığı bilimsel verilerin sosyal medyada çarpıtılarak yayılması, vatandaşlar arasında büyük bir paniğe yol açtı.
Bazı sosyal medya kullanıcılarının verileri "İstanbul'da bugünlerde büyük bir deprem olacak" şeklinde yorumlayarak paylaşması üzerine, konuya ilişkin yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.
PROF. DR. BEKTAŞ AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?
Prof. Dr. Osman Bektaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede Orta Marmara Çukuru'nda gözlemlenen mikro deprem kümesinin tek başına büyük bir depremin habercisi olamayacağını ifade etmişti. Bektaş, fayın güncel davranışını ve tektonik hareketliliği anlamak açısından önümüzdeki 3 ila 7 günlük süreçte 4 ve üzeri büyüklükte (M4+) bir deprem meydana gelip gelmeyeceğinin bilimsel olarak önemli bir gösterge olacağını belirtmişti.
Ancak bu bilimsel değerlendirme, sosyal medyada yakın zamanda kesin bir deprem olacağı yönünde söylentilere dönüştü.
AHMET ERCAN UYARDI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Ercan, vatandaşların bilgi kirliliği nedeniyle uykusuz geceler geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Birileri İstanbul'da bugünlerde deprem bekleniyor diye bir söylenti çıkartmış. Halk tedirgin olmuş, uyuyamıyor. Sürekli beni arıyorlar."
Deprem tahminleri konusunda net bir mesaj veren Ercan, belirli bir tarih, gün ya da saat verilerek deprem öngörüsünde bulunulmasının günümüz bilimsel yöntemleriyle mümkün olmadığının altını çizdi. Ercan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Hangi gün, hangi saatte deprem olacağına ilişkin bir bilimsel kestirim yok. Lütfen bilim insanlarını dinleyin."