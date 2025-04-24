Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde büyük panik yarattı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanırken, akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan kızıllık dikkat çekti.

İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ gibi pek çok kentte gökyüzünün alışılmadık bir şekilde kırmızıya dönmesi, sosyal medyada gündem oldu. Kimi kullanıcılar bu görüntülerin depremle ilişkili olabileceğini düşünerek tedirginliğini dile getirdi.

Ancak uzmanlar, bu tür kızıllıkların bilimsel açıklamasının bulunduğunu ve depremle bir ilgisinin olmadığını belirtti. Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde oluşan sisli ve bulutlu hava koşullarıyla birlikte şehir ışıklarının gökyüzüne yansımasının bu tür görsel bir etki yarattığını ifade etti.

Vatandaşlar geceyi çadırlarda ve kamp alanlarında geçirdi.