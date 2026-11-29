Çatalca'da etkili olan sağanak nedeniyle bölgede bulunan dere taştı. Karamandere'de bulunan Karatepe Çıkmazı sokak ve çevresi su altında kaldı. Taşkın nedeniyle dereye yakın bir noktada park halinde bulunan araçlar suya gömüldü. İhbar üzerine Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Su altında kalan alanlar ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca Karamandere’de su baskınlarına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresinde etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına neden oldu. Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.
ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI
Su altında kalan 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Diğer yandan araçla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Çevredekilerin AFAD ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Karacaköy Mahallesi'nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları botla kurtarma çalışmaları sürüyor.
Günün Trend Haberleri
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Karamandere'de su altında kalan alanlar ve AFAD ve itfaiye ekiplerinin katıldığı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Şu ana kadar mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.